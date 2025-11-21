Nach seiner Ernennung zum Ritter übernimmt David Beckham seine erste große royale Aufgabe. Für König Charles wird der Fußballstar einen Garten anlegen. Damit folgt er auf Prinzessin Kate.

Neu-Ritter Sir David Beckham (50) wird für die King's Foundation von König Charles III. (77) einen Garten designen. Wie die Wohltätigkeitsorganisation bekannt gibt, wird der Ex-Fußballstar gemeinsam mit der renommierten Gärtnerin und TV-Persönlichkeit Frances Tophill und Gärtner Alan Titchmarsh (76) bei der prestigeträchtigen RHS Chelsea Flower Show im Mai 2026 zur Tat schreiten, um einen eigenen Garten zu gestalten.

David Beckham liebt das Landleben "Meine Liebe zum Landleben begann, als ich als Kind meine Großeltern besuchte", erklärt Beckham in einer Pressemitteilung. Er habe erfahren, wie bereichernd Gartenarbeit sein könne. Deshalb freue er sich darauf, mit der Royal Horticultural Society und der King's Foundation bei der Chelsea Flower Show 2026 zusammenzuarbeiten. "Ich hoffe, wir inspirieren Menschen, nach draußen in die Natur zu gehen und etwas Neues auszuprobieren", so "Becks" weiter.

Durch die königliche Chelsea Flower Show soll die Nation ermutigt werden, "die Freude am Gärtnern zu entdecken und den wichtigen Beitrag von Pflanzen für die Gesundheit von Menschen, Orten und dem Planeten zu verstehen", heißt es in der offiziellen Ankündigung.

Vom Fußballplatz zum Hühnerstall

David Beckham selbst ist ein leidenschaftlicher Gärtner und Liebhaber des Landlebens. Seit seinem Rückzug aus dem Profifußball züchtet er Hühner und kümmert sich um Bienen auf seinem Anwesen in den Cotswolds. In den sozialen Medien teilt er regelmäßig Fotos aus seinem Hausgarten.

In Kates Fußstapfen

Mit seiner Teilnahme an der Chelsea Flower Show folgt Beckham auf Prinzessin Kate (43), die 2019 einen "Back to Nature"-Garten für die Veranstaltung entwarf. David Beckham pflegt seit Jahren eine enge Beziehung zur königlichen Familie. So besuchte er die Hochzeiten von Prinz William (43) und Prinz Harry (41) und engagiert sich für verschiedene Projekte, die dem Königshaus am Herzen liegen.

Am 4. November wurde der Fußballstar von König Charles für seine "Verdienste um Sport und Wohltätigkeit" auf Schloss Windsor zum Ritter geschlagen. Die Auszeichnung kam ein Jahr nachdem er offiziell Botschafter für die King's Foundation wurde.