Nach seiner Ernennung zum Ritter übernimmt David Beckham seine erste große royale Aufgabe. Für König Charles wird der Fußballstar einen Garten anlegen. Damit folgt er auf Prinzessin Kate.
Neu-Ritter Sir David Beckham (50) wird für die King's Foundation von König Charles III. (77) einen Garten designen. Wie die Wohltätigkeitsorganisation bekannt gibt, wird der Ex-Fußballstar gemeinsam mit der renommierten Gärtnerin und TV-Persönlichkeit Frances Tophill und Gärtner Alan Titchmarsh (76) bei der prestigeträchtigen RHS Chelsea Flower Show im Mai 2026 zur Tat schreiten, um einen eigenen Garten zu gestalten.