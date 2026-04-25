Fußballstadion: Reinigungskraft findet Leiche in Schalker Veltins-Arena

1 Der Mann war nach Angaben der Polizei bei einer Führung durch das Stadion vom FC Schalke 04 dabei gewesen. (Symbolbild) Foto: Anke Waelischmiller/dpa

Unerwartete Entdeckung im Stadion des Fußball-Bundesligisten in Gelsenkirchen: Einen Tag nach einer Führung wird ein toter, älterer Mann entdeckt. Was laut Polizei zu den Hintergründen bekannt ist.











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Gelsenkirchen - In der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist eine Leiche gefunden worden. Es handelte sich um einen älteren Mann, der an einer natürlichen Todesursache gestorben war, wie die Polizei mitteilte. Er war demnach bereits am Mittwoch als Besucher bei einer Führung durch die Spielstätte des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 unterwegs gewesen, am Donnerstag wurde er schließlich von einer Reinigungskraft gefunden.