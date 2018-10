Fußballspiel in Schorndorf Zuschauer beleidigt dunkelhäutigen Schiedsrichter

Von bpu 12. Oktober 2018 - 17:36 Uhr

Bei einem Kreisliga-Fußballspiel ist der Schiedsrichter angefeindet worden (Symbolbild). Foto: dpa

Bei einem Kreisliga-Kick in Schorndorf-Buhlbronn ist der Schiedsrichter der Partie von einem Zuschauer beleidigt worden. Offenbar spielte die Hautfarbe des Referees dabei eine Rolle.

Schorndorf - Bei einem Fußballspiel der Kreisliga ist ein dunkelhäutiger Schiedsrichter in Schorndorf-Buhlbronn von einem Zuschauer angefeindet worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 3. Oktober. Die Polizei war an dem Feiertag gegen 17.45 Uhr alarmiert worden, weil ein 53-jähriger Zuschauer den Schiedsrichter massiv angegangen hatte.

Die Beleidigungen gegen den dunkelhäutigen Referee hatten zur Folge, dass sich dessen deutsche Ehefrau einschaltete, woraufhin auch sie beschimpft wurde. Vor Ort nahmen die Beamten die Ermittlungen auf. Der 53-Jährige stellte Gegenanzeige, da er sich auch beleidigt fühlte.