Das Finale der Champions League 2025 findet in München statt.

Am Abend rollt in München der Ball um die Krone des europäischen Fußballs. Wer das nicht verpassen will, kann im Free-TV oder per Livestream dabei sein.











Am Abend treffen Paris Saint-Germain und Inter Mailand im Finale der Champions League aufeinander. Die Italiener haben dabei die Chance, den "Henkelpott" zum vierten Mal in den Nachthimmel zu stemmen. So sind Fans live bei der Übertragung aus der Münchener Allianz-Arena dabei.