Fußballerinnen in Paris 2024: Medaille nach dem Schock? Was für die DFB-Frauen auf dem Spiel steht

1 Schockmoment vor der Olympischen Spielen: Lena Oberdorf (liegend) verletzt sich schwer und fehlt den deutschen Fußballerinnen in Paris. Foto: /imago/Steinbrenner

Die deutschen Fußballerinnen wollen auch ohne Lena Oberdorf ein starkes olympisches Turnier spielen. Warum ein gutes Abschneiden nicht nur kurzfristig wichtig wäre.











Ein wirklicher Trost ist es ja nicht gewesen. Aber, immerhin: Auch bei der Konkurrenz lief nicht alles reibungslos. An diesem Donnerstag (19 Uhr in Marseille) treten die deutschen Fußballerinnen erstmals beim olympischen Turnier von Paris 2024 an – und die Gegnerinnen aus Australien vermissten nach der Ankunft in Frankreich das eine oder andere Gepäckstück. Allerdings: Was sind schon ein paar Koffer im Gegensatz zum Verlust, den das deutsche Team im Vorfeld der Spiele zu beklagen hatte?!