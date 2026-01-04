David Beckham erhält einen Stern auf dem Walk of Fame von Hollywood - ein Karriere-Höhepunkt für die Fußball-Ikone. Doch es gibt wachsende Sorgen, dass sein ältester Sohn Brooklyn die Zeremonie boykottieren könnte - obwohl er nur wenige Kilometer davon entfernt wohnt.

Eigentlich läuft es gerade hervorragend im Leben von Ex-Fußballer David Beckham (50). Erst vor wenigen Monaten wurde der Ehemann von Victoria Beckham (51) zum Ritter geschlagen. Und im noch jungen Jahr 2026 folgt bald schon ein Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood - Sir David Beckham wird dort dann zu lesen sein.

Doch über der noch nicht genau terminierten Zeremonie schwebt bereits jetzt ein dunkler Schatten. Denn laut eines Berichts der "Daily Mail" gibt es "wachsende Befürchtungen", dass der Familienzwist mit seinem ältesten Sohn Brooklyn (26) die Feier massiv trüben könnte.

Aktuell gelte es demnach als höchst ungewiss, ob Brooklyn überhaupt erscheinen wird - obwohl er nur wenige Kilometer entfernt in Los Angeles lebt. Sein Anwesen in Beverly Hills, das er mit Ehefrau Nicola Peltz teilt, liegt keine acht Kilometer vom Walk of Fame entfernt.

"Eine sehr öffentliche Demütigung"

Die Beziehung zwischen Brooklyn und seiner Familie gilt als zunehmend angespannt. Der zum Koch umgeschulte Ex-Fotograf fehlte bereits bei der Zeremonie zur Verleihung des Ritterschlags seines Vaters. Wie kürzlich bekannt wurde, habe er sowohl David als auch Victoria sowie seine Brüder Romeo und Cruz in den sozialen Medien blockiert.

Eine Quelle sagte nun der "Sun": "Dass Brooklyn Davids besonderen Tag schwänzt, wäre eine sehr öffentliche Demütigung, da er in Hollywood lebt." David hoffe natürlich, dass die Familie ihre Beziehungen bis dahin kitten könne - besonders nachdem er Brooklyn einen Olivenzweig gereicht habe. "Der Zwist hat großen Herzschmerz verursacht", so der Insider.

Warum bekommt Sir Beckham überhaupt einen Hollywood-Stern?

Aber weshalb kann sich Sir Beckham überhaupt über einen Stern in Hollywood freuen? Dafür darf er Netflix danken: Nach dem weltweiten Erfolg der Dokumentation "Beckham" wurde die ehemalige Fußball-Ikone offiziell für die Walk of Fame Klasse 2025 bestätigt.

Die Zeremonie soll laut Bericht innerhalb der nächsten Monate terminiert werden. Nominierte haben bis zu zwei Jahre Zeit, ihre Enthüllung zu planen. Davids Stern wird voraussichtlich noch vor der Sommer-WM in den USA eingeweiht.