David Beckham erhält einen Stern auf dem Walk of Fame von Hollywood - ein Karriere-Höhepunkt für die Fußball-Ikone. Doch es gibt wachsende Sorgen, dass sein ältester Sohn Brooklyn die Zeremonie boykottieren könnte - obwohl er nur wenige Kilometer davon entfernt wohnt.
Eigentlich läuft es gerade hervorragend im Leben von Ex-Fußballer David Beckham (50). Erst vor wenigen Monaten wurde der Ehemann von Victoria Beckham (51) zum Ritter geschlagen. Und im noch jungen Jahr 2026 folgt bald schon ein Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood - Sir David Beckham wird dort dann zu lesen sein.