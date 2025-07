Fußballer tödlich verunglückt: So grausam: Liverpool-Kapitän van Dijk trauert um Jota

2 Virgil van Dijk (r.) wird seinen gestorbenen Teamkollegen Diego Jota (l) vermissen Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Der Unfalltod des portugiesischen Fußball-Nationalspielers Diego Jota nimmt auch Virgil van Dijk schwer mit. Der Niederländer denkt vor allem an die Familie.











Link kopiert



Liverpool - Auch Liverpools Kapitän Virgil van Dijk hat nach dem Unfalltod von Diogo Jota mit emotionalen Worten öffentlich um seinen Teamkollegen getrauert. "Ich kann es nicht glauben, will es nicht glauben. Absolut am Boden zerstört und total ungläubig", schrieb der Niederländer in einem Instagram-Post: "Was für ein Mensch, was für ein Spieler, aber vor allem was für ein unglaublicher Familienmensch."