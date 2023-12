Fußballer Benjamin Boakye: Filderstädter auf dem Weg zum VfB-Profi

1 Für die U-19-Junioren des VfB Stuttgart läuft Benjamin Boakye (Mitte in Weiß) regelmäßig auf – hier gegen Hoffenheim. Foto: Baumann

Benjamin Boakye hatte keine einfache Kindheit, fand im Fußball aber seinen Ausgleich. Inzwischen ist er U-18-Nationalkicker und könnte bald in der Bundesliga auftauchen – was auch mit einem einst verbotsbewussten Vermieter zu tun hat.











Einsätze in Testspielen der Profis und bei den U-21-Junioren in der Fußball-Regionalliga, Stammspieler im U-19-Team: Benjamin Boakye ist eines der heißesten Eisen in der Talentschmiede des VfB Stuttgart. Kein Wunder, dass der Verein seinen Vertrag verlängert hat – der Youngster soll über die zweite Mannschaft zu den Großen herangeführt werden. Wunschziel Bundesliga. „Das ist richtig cool“, sagt der 18 Jahre alte Boakye selbst. Umso mehr, da er einen steinigen Weg hinter sich hat.