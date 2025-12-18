Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen: „Die befürchteten Horrorszenarien sind nicht eingetreten“

Der Vorsitzende Michael Spörer und der Spielleiter Ulrich Probst über inzwischen eineinhalb Jahre des Bezirks, ein doch nicht „schwarzes Loch Stuttgart“ und eine letzte Baustelle.
Drei Halbserien oder eineinhalb Spieljahre ist der Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen inzwischen alt. Ein Thema mit schwieriger Vorgeschichte, ließ die damalige Strukturreform des Verbands mit Neueinteilung der Bezirke doch viele Emotionen aufkochen. Und heute? Verbrennt man sich daran immer noch den Mund? Oder ist das Süppchen inzwischen abgekühlt? Michael Spörer und Ulrich Probst, der Vorsitzende und der Spielleiter des Bezirks, blicken im Interview unserer Zeitung zurück und voraus.