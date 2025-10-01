Fußball: Woltemade trifft bei Newcastle-Sieg in der Champions League

1 Nick Woltemade traf für Newcastle zur 1:0-Führung. Foto: Peter Lous/PA Wire/dpa

Nach zwei Toren in der Premier League ist Nick Woltemade auch in der Königsklasse erfolgreich. Einem Außenseiter aus Aserbaidschan gelingt der zweite Sieg in der Champions League.











Anderlecht - Nick Woltemade hat für Newcastle United jetzt auch in der Champions League getroffen. Der Fußball-Nationalspieler erzielte beim 4:0 (2:0) der Magpies beim belgischen Club Union St. Gilloise die Führung. Zuvor hatte der Ex-Stuttgarter bereits in drei Auftritten in der englischen Premier League zweimal getroffen. Nach der Auftakt-Niederlage beim FC Barcelona (1:2) hat Newcastle nun drei Punkte auf dem Konto.