Die Königsklasse ist auf der Zielgeraden. An diesem Mittwoch stehen die Halbfinalisten fest – mindestens ein deutsches Team ist sicher mit dabei.

Champions League Finale wir kommen? Borussia Dortmund steht erstmals seit 2013 unter den besten vier Teams in der Königsklasse. Und BVB-Trainer Edin Terzic hat das Finale als Ziel ausgegeben. „Wenn man schon mal da ist, macht es auch Sinn, ums Finale zu kämpfen“, sagte er nach dem 4:2 (2:0) im Rückspiel gegen Atletico Madrid.

Das Endspiel des höchsten europäischen Fußball-Wettbewerbs findet 2024 in Wembley statt. Termin ist der 1. Juni. Kurios: es könnte zur Neuauflage des deutsch-deutschen Finals von vor elf Jahren kommen. Denn auch der FC Bayern München ist noch im Rennen. Der deutsche Rekordmeister empfängt an diesem Mittwoch (21 Uhr/DAZN) Arsenal London – und hat nach dem 2:2 im Hinspiel in der englischen Hauptstadt durchaus Chancen aufs Weiterkommen.

Lesen Sie auch

Zwei Halbfinalisten werden noch gesucht

Auch wenn die Bayern mit dem Finale liebäugeln, mit einem Auge dürften sie schon auf die kommende Champions League Saison schielen. Denn dann ist der Einzug ins Endspiel für den FCB noch reizvoller. Das Finale der Saison 2024/25 findet nämlich wieder einmal in der Münchner Allianz Arena statt.

Das zweite Viertelfinal-Rückspiel an diesem Mittwoch bestreiten Titelverteidiger Manchester City und Rekordsieger Real Madrid (21 Uhr/DAZN). Nach dem ersten Aufeinandertreffen in der spanischen Hauptstadt steht es 3:3-Unentschieden.

Indes steht der Gegner des BVB in der Vorschlussrunde schon fest: Paris St. Germain. Der französische Meister dominierte das Rückspiel beim FC Barcelona nach einem Platzverweis für die Katalanen und siegte am Ende ungefährdet mit 4:1. Das Hinspiel hatte Barcelona 3:2 gewonnen.

Auf Paris war der BVB bereits in den Gruppenspielen getroffen – und ohne Sieg geblieben (1:1, 0:2). „Auswärts hatten wir ein bisschen Probleme gegen Paris, im Heimspiel haben wir ein gutes Spiel gezeigt. Wenn man sieht, wie wir uns entwickelt haben, wie gefestigt das jetzt wirkt – dann wollen wir das jetzt auch nutzen“, sagte Terzic.

Wann ist das Halbfinale der Champions League?

Die Termine für die Halbfinals stehen bereits fest. Dortmund trifft am Mittwoch, 1. Mai, zu Hause auf Paris, das Rückspiel findet eine Woche später (8. Mai) statt. Das zweite Halbfinale, das Bayern bestreiten würde, steigt ebenfalls am 1. und 8. Mai.