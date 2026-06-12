Fußball-WM: Vor Auftaktspiel – das trauen Özdemir, Hagel & Co. der deutschen Mannschaft zu

Am Sonntag ist die DFB-Elf bei der Fußball-WM erstmals gegen Curaçao gefordert. Was die Promis in der Landespolitik tippen – und wer sogar an den Titel für Deutschland glaubt.

Am Sonntag steht das erste Spiel der Deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2026 gegen den Inselstaat Curaçao an (Anpfiff: 19 Uhr). Wir haben den Ministerpräsidenten, Minister und andere sportbegeisterte Landespolitiker nach ihren Tipps befragt – sowohl zum Eröffnungsspiel als auch, wie weit die DFB-Elf in dem Wettbewerb kommen kann. Während Einigkeit darüber herrscht, dass Julian Nagelsmanns Auswahl am Sonntag als klarer Sieger vom Platz gehen wird, kommen die Politikerinnen und Politiker zu unterschiedlichen Einschätzungen, wie weit es die deutsche Mannschaft bringen wird. Manche träumen gar vom Finale oder Titel.

Özdemir: Zutrauen in die Nationalmannschaft Ministerpräsident Cem Özdemir wird den Auftakt Deutschlands bei der Fußball-WM verpassen. „Ich werde das Spiel am Sonntag leider nicht sehen können, weil ich bei einem Termin bin“, sagte er, „aber ich setze auf einen klaren Sieg der Nationalmannschaft. Mein Tipp: 3:0 für Deutschland.“ Zu seiner Einschätzung kommt Özdemir so: „Curacao ist WM-Neuling, das erste Spiel ist auch für uns immer eine besondere Situation – aber die Qualität im Kader ist da, und Nagelsmann hat das Team gut eingestellt.“

Der DFB-Elf traut er einiges zu: „Ich hoffe, dass unsere Mannschaft ins Finale kommt. 2024 bei der Heim-EM hat man gesehen, dass sie Fußball spielen kann, der Spaß macht. Das ist die beste Voraussetzung.“ Aber auch wenn früher Schluss ist – Özdemir freut sich auf die WM und hofft auf ein friedliches Turnier, „jenseits aller politischen Verwerfungen in den USA“. Fußball könne Menschen zusammenzubringen – „über Grenzen, Sprachen und Hintergründe hinweg. Vielleicht gelingt dem Fußball gerade jetzt, was der Politik schwerfällt.“

Hagel: Hoffnung auf Auftaktsieg

Auch Innenminister Manuel Hagel ist sich sicher: „Unsere DFB-Jungs werden stark in diese WM starten. Ich tippe auf einen 3:0 Auftaktsieg am Sonntag.“ Den Pessimismus, den viele nach dem frühen Ausscheiden der Nationalmannschaft bei den letzten großen Turnieren an den Tag legen, teilt auch er nicht. „Das DFB-Team kann das Finale erreichen. Und im Finale ist einfach alles möglich“, sagt Hagel.

Im Gegensatz zu Özdemir ist er zuversichtlich, während des Spiels daheim im Kreise seiner Familie mit der DFB-Elf „mitfiebern“ zu können. Außerdem schaut er die WM auch durch die regionale Brille: „Für unsere Jungs vom TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart hoffe ich natürlich, dass sie viele Spielminuten sammeln und eine tolle WM spielen. Als Team kann die Mannschaft großes schaffen.“

Bayaz: Nicht ganz kinderfreundlich

Finanzminister Danyal Bayaz dagegen wird das Spiel auf jeden Fall anschauen, auch wenn ihm eine höhere Affinität zu Basketball nachgesagt wird, was er in seiner Jugend selbst aktiv betrieben hat: „Ich werde mir das Spiel zuhause anschauen. Leider sind die Anstoßzeiten nicht so kinderfreundlich, sonst hätte ich gerne zusammen mit meinem älteren Sohn geschaut.“

Finanzminister Danyal Bayaz ist nicht ganz glücklich mit den Anstoßzeiten – wären die kinderfreundlicher, könnte er mit seinem Sohn gucken. Foto: LICHTGUT

Sein Tipp zum Auftaktspiel: 3:1 für Deutschland. Und das muss aus seiner Sicht nicht der letzte Erfolg bleiben: „Ein Turnier entwickelt ja immer eine eigene Dynamik. Ich traue dieser jungen DFB-Elf deshalb einiges zu, vielleicht können sie uns alle überraschen.“

Schopper: Leckerbissen aus Curaçao

Bei der Sportministerin Theresa Schopper wird die Fußball-WM immer ganz besonders zelebriert: „Ich werde das Auftaktspiel unserer Nationalmannschaft gegen Curaçao am Sonntag zu Hause vor dem Fernseher verfolgen. In meiner Familie gibt es die schöne Tradition, dass wir am Spieltag immer etwas aus dem jeweiligen Gastland essen.“ Bei Curaçao werde das sicher nicht einfach - aber spannend. „Ich lasse mich überraschen, was mein Mann sich überlegt“, sagt sie.

Für das erste Spiel ist Schopper optimistisch: „Natürlich drücke ich unserer Mannschaft die Daumen und bin zuversichtlich, dass es zum Auftakt einen Sieg gibt. Die Mannschaft wird auch sicher weiter kommen als bei den vergangenen zwei Weltmeisterschaften.“ Dass bei dieser Weltmeisterschaft so viele unterschiedliche Nationen dabei sind, mache den besonderen Reiz des Turniers aus und werde „hoffentlich für viele spannende Begegnungen und ein buntes, internationales Miteinander sorgen.“

Razavi: Spannung vor dem Fernsehen

Auch Verkehrsministerin Nicole Razavi rechnet mit einem aus deutscher Sicht gelungenen WM-Auftakt: „Ich hoffe auf einen klaren Sieg unserer Mannschaft. Im Angriff sind wir stark, die Abwehr wackelt manchmal noch ein bisschen. Ich tippe auf ein 3:1.“ Razavi plant, zuhause vor dem Fernseher mitzufeiern. „Als Mitglied des VfB drücke ich dabei natürlich ganz besonders den Spielern aus Stuttgart die Daumen“, sagt sie.

Viertelfinale höchstwahscheinlich – Verkehrsminiserin Nicole Razavi Foto: Rainer Lauschke

Razavi ist guter Dinge, dass es Deutschland auf jeden Fall bis ins Viertelfinale schafft und dann „schaun mer mal“. Sie gibt sich optimistisch, „dass wir weit kommen werden und die Begeisterung im Land groß sein wird“.

Strobl hofft auf den Titel

Landtagspräsident Thomas Strobl tippt für Sonntag auf einen 3:1-Sieg der Deutschen Mannschaft. Bei der Frage, wie weit das Team kommt, ist keiner optimistischer als er: „Bis zum Titel.“ Seinen Glauben die DFB-Elf begründet er mit einem Zitat von Ben-Gurion, der 1948 die israelische Unabhängigkeitserklärung ausgerufen hatte: „Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.“