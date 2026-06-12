Fußball-WM: Vor Auftaktspiel – das trauen Özdemir, Hagel & Co. der deutschen Mannschaft zu

Am Sonntag ist die DFB-Elf bei der Fußball-WM erstmals gegen Curaçao gefordert. Was die Promis in der Landespolitik tippen – und wer sogar an den Titel für Deutschland glaubt.
Am Sonntag steht das erste Spiel der Deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2026 gegen den Inselstaat Curaçao an (Anpfiff: 19 Uhr). Wir haben den Ministerpräsidenten, Minister und andere sportbegeisterte Landespolitiker nach ihren Tipps befragt – sowohl zum Eröffnungsspiel als auch, wie weit die DFB-Elf in dem Wettbewerb kommen kann. Während Einigkeit darüber herrscht, dass Julian Nagelsmanns Auswahl am Sonntag als klarer Sieger vom Platz gehen wird, kommen die Politikerinnen und Politiker zu unterschiedlichen Einschätzungen, wie weit es die deutsche Mannschaft bringen wird. Manche träumen gar vom Finale oder Titel.