Der DFB-Sportdirektor redet mit Blick auf die WM-Endrunde im nächsten Sommer nicht vom Titel. Der frühere Weltklasse-Stürmer blickt auch auf Teams wie Frankreich und England.
Frankfurt/Main - Für DFB-Sportdirektor Rudi Völler wäre bei der Fußball-WM im kommenden Jahr ein Einzug ins Viertelfinale womöglich schon ein Erfolg. "Das hängt immer vom Wie ab", sagte der Weltmeister von 1990 dem "Kicker". Man müsse auch immer miteinbeziehen, gegen wen man spielt, so Völler und erinnerte an die EM 2024 im eigenen Land.