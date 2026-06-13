Fußball-WM: US-Traumstart vor Starkulisse bei der Heim-WM

Die USA erwischen gegen Paraguay einen perfekten Start in ihre Heim-WM. Ein frühes Tor lässt das Stadion erbeben, danach feiern die Fans und zahlreiche Promis einen Doppeltorschützen.
Inglewood - Co-Gastgeber USA ist zum WM-Auftakt gegen Paraguay mit viel Schwung ein überzeugender Auftaktsieg gelungen. Beim 4:1 (3:0) in der Arena südlich von Los Angeles sorgte Doppeltorschütze Folarin Balogun (31. Minute/45.+5) nach einem Eigentor von Damian Bobadilla (7.) früh für ausgelassene Stimmung und einen perfekten Einstand.