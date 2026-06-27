Fußball-WM: Trossard schießt Belgien weiter - Gruppensieg nach 5:1

Nach zwei mauen Remis holt Belgien bei dieser WM doch noch einen ungefährdeten Sieg. Der Erfolg gegen Neuseeland ist souverän, auf ihren nächsten Gegner müssen De Bruyne und Co. noch warten.
Vancouver - Belgiens Fußball-Nationalteam hat ein Aus in der schwachen WM-Vorrundengruppe G dank Doppeltorschütze Leandro Trossard abgewendet und letztlich mühelos den Einzug in die Runde der letzten 32 geschafft. Das Team um Starspieler Kevin De Bruyne gewann in Vancouver ungefährdet mit 5:1 (1:0) gegen Außenseiter Neuseeland und machte nach zwei Remis zum Auftakt den Einzug in das Sechzehntelfinale perfekt.