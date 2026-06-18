Fußball-WM: Superstürmer Kane führt England zum Startsieg gegen Kroatien

Auf den Torjäger ist mal wieder Verlass. In einem ereignisreichen Spiel holt sich der Bayern-Star auch noch einen Landesrekord. Luka Modric erlebt dagegen einen grausamen Start in die WM.
Arlington - Nach dem geglückten Einstieg in die Fußball-WM schallte aus den Lautsprechern im Dallas Stadion die Hymne "Football's coming home", und die Fans der Three Lions sangen lautstark mit. Superstürmer Harry Kane hatte ihnen und seiner Mannschaft einen perfekten Start in die Titelmission beschert und einen weiteren Meilenstein seiner Karriere gesetzt.