Erling Haaland wird nach seinem Doppelpack zum WM-Auftakt gefeiert. Welches Lob der Stürmer noch zurückweist und warum Zlatan Ibrahimović über «Könige des Dschungels» redet.
Boston - Doppel-Torschütze Erling Haaland lässt ganz Norwegen bei der WM-Rückkehr nach 28 Jahren von einem Fußball-Märchen träumen. "Jeder weiß, dass das großartig ist, jeder weiß, dass es ein großer Moment für mich ist und eine große Bühne. Es macht Spaß, aber es ist viel Druck, also machen wir jetzt weiter", kündigte Haaland nach seinem gelungenen WM-Debüt an und schickte gleichzeitig eine Kampfansage an die kommenden Gegner aus dem Senegal und Frankreich.