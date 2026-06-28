Viele hatten einen Langweiler erwartet. Doch beim Spiel Algerien gegen Österreich kommt alles anders. Die Reaktionen der Beteiligten sprechen für sich.
Kansas City - Marcel Sabitzer konnte es nicht fassen, Michael Gregoritsch kämpfte mit den Tränen: In einem hochdramatischen Spiel hat Österreich einen Schock in der Nachspielzeit verkraftet und darf sich nach dem Last-Minute-Ausgleich von Sasa Kalajdzic wie Algerien auf die K.-o.-Phase freuen. Ein Unentschieden hatten vor dem Spiel viele erwartet, das 3:3 (1:1) nicht.