Fußball-WM: Tori Penso leitet DFB-Partie - die ganz normale besondere Geschichte

Wenn das deutsche Team am Donnerstag auf Ecuador trifft, wird die Partie von der Schiedsrichterin Tori Penso geleitet. Über eine Besonderheit, die keine sein sollte.

Jamie Leweling hat sein eigentliches Debüt bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft ja schon hinter sich. Im Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Elfenbeinküste (2:1) wurde der Offensivmann des VfB Stuttgart eingewechselt. Im letzten Gruppenspiel am Donnerstag (22 Uhr) gegen Ecuador darf er vielleicht schon wieder ran - und erlebt dann seine nächste Premiere.

„Ich habe“, sagte Jamie Leweling am Dienstag, „noch kein Spiel absolviert, das eine Schiedsrichterin geleitet hat.“ Das wird sich dann wohl ausgerechnet auf der größten Fußballbühne ändern.

Denn: Wenn die Teams aus Deutschland und Ecuador am Donnerstag in New Jersey das Spielfeld betreten, werden sie angeführt von Tori Penso und ihrem Team. Von einer Schiedsrichterin und ihren Assistentinnen also - was im Männerfußball auch im Jahr 2026 immer noch etwas Besonderes darstellt. „Es ist an der Zeit, ihnen und der ganzen Welt zu zeigen, was möglich ist, wenn man große Träume hat“, schrieb die 39-Jährige vor dem Turnier auf Instagram - und zeigte sich mit ihren drei Töchtern.

Penso pfeift MLS

Tatsächlich ist es aber kein Wunder, dass Fußballer wie Jame Leweling noch nie Spiele bestritten haben, die von einer Frau geleitet wurden. In der Fußball-Bundesliga in Deutschland gab es zwar mal die viel beachtete Bibiana Steinhaus, die im Oberhaus Spiele gepfiffen hat. Unter den 22 Bundesliga-Referees der gerade abgelaufenen Saison fanden sich aber ausschließlich Männer. Ebenso bei den 37 Assistenten, den 18 Zweitliga-Schiedsrichtern und den 17 Zweitliga-Assistenten. Erst in der dritten Liga werden neben 18 Schiedsrichtern auch zwei Schiedsrichterinnen aufgeführt.

Der Alltag von Tori Penso sieht dagegen anders aus. Die US-Amerikanerin ist Profi-Schiedsrichterin, pfeift seit regelmäßig in der Major League Soccer (MLS), wo sie die erste Frau in dieser Rolle war. 2023 leitete sie das WM-Finale der Frauen, 2024 pfiff sie bei den Olympischen Spielen, 2025 bei der Club-WM der Männer unter anderem eine Partie von Borussia Dortmund. „Sie bringt“, sagt Lutz Wagner, der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter, bei der ARD, „das Komplettpaket mit.“ Tori Penso sei „körperlich topfit“, habe „ein gutes Gespür fürs Spiel“ und im „Umgang mit den Spielern“. Wagners Fazit: „Da wundert es mich nicht, dass sie hier so gut auftritt.“

Stéphanie Frappart bei der WM 2002 mit Manuel Neuer (li.) und Jamal Musiala (re.). Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Ihr erstes WM-Spiel war die Partie der Tschechen gegen Südafrika (1:1). Danach sprach Patrick Ittrich, bis vor Kurzem auch Bundesliga-Schiedsrichter in Deutschland, bei MagentaTV von der bis dahin „mit Abstand besten Schiedsrichterleitung“. Ittrichs Ex-Kollege Frank Willenborg ergänzte: „Sie hat sehr gute Feld-Entscheidungen getroffen und brauchte bei vielen Szenen den VAR nicht.“ Auch nicht beim Handelfmeter. Jamie Leweling ist daher vor dem Spiel des DFB-Teams gegen Ecuador sicher: „Sie wird es sicher gut machen.“ Und trotzdem kritischen Blicken ausgesetzt sein.

„Als Frau wird man anders beäugt“

Pensos Auftritte stellen eben noch eine Rarität dar in einer extrem maskulin dominierten Branche. „Als Frau wird man anders beäugt, weil es Vorurteile gibt, die es gegenüber einem Mann, der aufs Feld geht, vielleicht nicht gibt“, sagte die deutsche Schiedsrichterin Riem Hussein der „FAZ“ und berichtet von einer extrem hohen Erwartungshaltung. „Vielleicht“, so ihre Vermutung, „sorgt ein Fehler bei manchen Menschen sogar für eine gewisse Genugtuung.“

170 Personen umfasst das Schiedsrichterteam bei dieser WM, sechs von ihnen sind Frauen. Die Premiere gab es übrigens bei der WM 2022, als Stéphanie Frappart die erste Schiedsrichterin war, die eine Partie bei einer Männer-WM leitete. Sie pfiff unter anderem das dritte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Costa Rica (4:2). Was dieses Jahr neu ist: Tori Penso führte das erste komplett weibliche Gespann bei einer Männer-WM an. „Auch, wenn ich uns als ganz normales Team sehe, das sich seinen Platz bei dieser Fußball-WM verdient hat, weiß ich, dass wir für etwas Größeres stehen“, sagte Pensos Assistentin Brooke Mayo kürzlich.

So ganz normal wird es also auch am Donnerstag nicht sein, wenn Tori Penso anpfeift. Ein weiterer Schritt zur Normalität aber womöglich schon. „Es ist mir völlig wumpe, ob da eine Frau oder ein Mann pfeift“, sagte Patrick Ittrich noch und forderte: „Es muss irgendwann auch mal gut sein, da wird ein Hype gemacht.“ Den auch Tori Penso wohl nicht möchte - außer vielleicht demnächst.

Am 8. Juli feiert die Amerikanerin, deren Ehemann Chris ebenfalls Fifa-Schiedsrichter ist, ihren 40. Geburtstag.