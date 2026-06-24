Fußball-WM: Tori Penso leitet DFB-Partie - die ganz normale besondere Geschichte

Wenn das deutsche Team am Donnerstag auf Ecuador trifft, wird die Partie von der Schiedsrichterin Tori Penso geleitet. Über eine Besonderheit, die keine sein sollte.
Jamie Leweling hat sein eigentliches Debüt bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft ja schon hinter sich. Im Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Elfenbeinküste (2:1) wurde der Offensivmann des VfB Stuttgart eingewechselt. Im letzten Gruppenspiel am Donnerstag (22 Uhr) gegen Ecuador darf er vielleicht schon wieder ran - und erlebt dann seine nächste Premiere.