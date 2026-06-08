Der Leonberger Andreas Ludwig lebte 13 Jahre in Los Angeles und hofft, dass die WM ein Fest für Fußball-Anhänger wird. In LA lebt der Fußball beim Los Angeles Football Club.
Gigantische Shows, das können sie, die US-Amerikaner. Vor dem Testspiel der USA gegen Deutschland am vergangenen Samstag donnerten Langstrecken-Bomber übers Stadion in Chicago, in der Pause gab’s eine opulente Präsentation – doch während der Partie war’s fast so ruhig wie bei manchen Kreisliga-Begegnungen im mit 63.636 Menschen gefüllten Soldier Field.