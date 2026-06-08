Der Leonberger Andreas Ludwig lebte 13 Jahre in Los Angeles und hofft, dass die WM ein Fest für Fußball-Anhänger wird. In LA lebt der Fußball beim Los Angeles Football Club.

Gigantische Shows, das können sie, die US-Amerikaner. Vor dem Testspiel der USA gegen Deutschland am vergangenen Samstag donnerten Langstrecken-Bomber übers Stadion in Chicago, in der Pause gab’s eine opulente Präsentation – doch während der Partie war’s fast so ruhig wie bei manchen Kreisliga-Begegnungen im mit 63.636 Menschen gefüllten Soldier Field.

Fankultur scheint im Fußball in den USA so fremd zu sein wie die Begriffe „Fumble“ und „Interception“ aus dem American Football bei vielen Fußball-Anhängern in Deutschland. Gesänge? Pfeifkonzerte? Beeindruckende Choreos der Ultras hinterm Tor? So selten wie ein Fallrückzieher aus 40 Metern aufs Tor.

Ludwig lebte bis 2024 in Los Angeles

„Stimmt nicht ganz“, sagt Andreas Ludwig. Zwar stammt der Mann aus Leonberg, doch er lebte von 2011 bis 2024 in Los Angeles, wo er erst seine Ehefrau kennenlernte und dann Vater von Theo (4) und Ben (3) wurde. „Der Los Angeles Football Club, der LAFC“, betont der leidenschaftliche Fußball-Fan, der am Mittwoch 45 Jahre alt wird, „lebt eine Fankultur vor. Da herrscht Stimmung im Stadion.“

Andreas Ludwig mit Ehefrau im Stadion in LA – er mit Schal des 1. FC Köln, sie im Trikot des LAFC. Foto: privat

Klar, die Major League Soccer, rekrutiert noch immer gerne internationale Altstars, einst war es David Beckham (LA Galaxy), heute sind es Lionel Messi (Inter Miami) und Thomas Müller (Vancouver Whitecaps FC). Der LAFC gehe seit Gründung 2014 einen anderen Weg, beschreibt Andreas Ludwig, einst Torhüter beim TSV Eltingen, „der Fokus liegt ganz klar auf Talenten aus der Region.“ Die Club-Eigentümer bauten für 350 Millionen Dollar ein Stadion mit 22.000 Plätzen, das 2018 eröffnet wurde – just zur Premieren-Saison des LAFC in der MLS.

Keine Frage, Fankultur fällt nicht vom Himmel, nur weil man eine moderne Arena samt einer stattlichen Ansammlung von Profi-Kickern vorweisen kann. Die Fußball-Fans aus LA suchten Partnerschaften in Europa, wo sie denn lernen könnten, wie Fußball auf der Tribüne gefeiert wird. Durch die Vereinsfarben Gelb-Schwarz lag es beim LAFC nahe, zum Ballspielverein Borussia aus Dortmund Kontakt aufzunehmen – eine Studienreise nach Germany mit Kontakten zur Ultra-Szene rundete die intensive Recherche ab.

Der LAFC nennt ein schmuckes Stadion mit 22.000 Plätzen sein eigen und spielt seit 2018 in der MLS. Foto: privat

Es gibt zwei Fanclubs, die „District 9 Ultras“ und die „Black Army 1850“, eine Nachwuchs-Akademie, zu den Eigentümern des Clubs zählen US-Fußball-Ikone Mia Hamm und Basketball-Legende Magic Johnson. „Fußball funktioniert in LA – es gibt Fahnen, Stimmung und Emotionen bei den LAFC-Partien“, unterstreicht der Ex-Leonberger, der bekennender Fan des 1. FC Köln ist, bei dem seine Söhne seit Geburt Mitglied sind.

Soccer ist viertbeliebteste Sportart

Die Wahrnehmung des Fußballs hat sich gewandelt in den vergangenen Jahren, davon ist Ludwig überzeugt. In Sportsbars laufen Spiele der brasilianischen Liga, die gerne verfolgt werden, da es keine Zeitverschiebung gibt. Auch Länderspiele des US-Teams werden häufiger gemeinsam angeschaut, eine Art Public-Viewing-light – natürlich ist Football unangefochten die Nummer eins, es folgen Basketball und Baseball, doch Soccer hat mittlerweile (Eis-)Hockey überholt und belegt Platz vier in der Beliebtheitsskala.

Die am Donnerstag beginnende WM könnte für weiteren Vorschub sorgen. „Von meinen Bekannten in LA besitzt ziemlich jeder ein Trikot“, erzählt Andreas Ludwig, „die Menschen freuen sich auf das Turnier.“ Wie weit das US-Team kommen wird, vermag der Deutsche nicht einzuschätzen, aber für ihn wäre es wichtig, „dass die USA die Vorrunde überstehen und in die K.o.-Phase kommen.“ Er ist überzeugt, dass diese WM farbenfroher und entspannter sein wird als die Vorgänger in Russland 2018 und Katar 2022. „In den USA herrschen andere Voraussetzungen“, sagt Ludwig, der jedoch hofft, dass die horrenden Preis nicht zum Spaßkiller werden.

„Ich wäre gerne dort mit dabei“, sagt Andreas Ludwig, der nun berufsbedingt in den Niederlanden lebt – er wird garantiert Kontakt halten zu einem Fanclub in Los Angeles und nach einem US-Sieg die Frage stellen: „Gab es ein Autokorso in Downtown LA?“