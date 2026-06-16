Fußball-WM: Protestbekundungen vor erstem WM-Spiel des Iran

Die WM-Partie des Iran gegen Neuseeland steht unter sehr besonderen Vorzeichen. Das ist schon vor dem Anpfiff zu sehen. Viele Fans drücken eine klare Botschaft aus.
Inglewood - Kurz vor dem politisch aufgeladenen WM-Spiel der iranischen Nationalmannschaft gegen Neuseeland in den USA waren rund um das Stadion zahlreiche symbolträchtige Fahnen und auch Protestbekundungen zu sehen. "Die Fußballmannschaft der terroristischen Islamischen Republik vertritt nicht die Menschen im Iran", war auf einem Schild zu lesen.