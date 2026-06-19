Besser könnte es für Mexiko kaum laufen. Zwei Spiele, zwei Siege - und das bedeutet: Gruppensieg und vorzeitiger Einzug in die K.-o.-Runde. Dort wartet ein besonderer Bonus.
Zapopan - Mitgastgeber Mexiko ist als erste Mannschaft in die K.-o.-Runde der Fußball-WM eingezogen. Nach einem groben Torwartpatzer kam "El Tri" in Zapopan gegen Südkorea zu einem 1:0 (0:0) und steht vorzeitig als Gewinner der Gruppe A fest. Das einzige Tor der Partie erzielte Luis Romo (50. Minute), am Ende musste Mexiko aber kräftig um den Sieg zittern.