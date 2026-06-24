Jürgen Klopp strahlt, als er über die deutschen WM-Auftritte spricht. Steigerungspotenzial sieht er trotzdem. Auch zu einer möglichen Rotation gegen Ecuador äußert sich der 59-Jährige.
New York - Startrainer Jürgen Klopp ist vom bisherigen Auftreten der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM angetan, sieht defensiv aber auch noch Steigerungspotenzial. "Wir haben gesehen: Fußball spielen können wir. Ich mag die Art und Weise, wie wir spielen. Wir haben verschiedene Abläufe", sagte der 59-Jährige bei einem Besuch des Adidas Home of Soccer, einem Fantreff in New York. "Defensiv können wir gern noch ein bisschen mehr Griff kriegen. Dann kann es weit gehen bei diesem Turnier."