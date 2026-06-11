Fußball-WM in Stuttgart: Was für Regeln gelten beim Fußballschauen in den Kneipen?

Am Donnerstag startet die Fußball-WM in Nordamerika. Die Zeiten sind für Europäer ungewöhnlich. Was Wirte und Zuschauer vor Herausforderungen stellt.
Wir wären nicht Deutschland, wenn es keine Regeln gäbe. Natürlich auch fürs gemeinsame Fußballschauen. Ein Public Viewing gibt es in Stuttgart nicht, doch in fast allen Gaststätten, Kneipen und Biergärten werden Fernseher hängen und die WM-Spiele zeigen. Weil diese durch die Zeitverschiebung aber teilweise spät am Abend, früh am Morgen oder mitten in der Nacht angepfiffen werden, braucht es dafür, natürlich, Regeln. Denn nicht alle erfreuen sich an Torrufen, Gebruddel, Gläserklirren mitten in der Nacht. Die Gaststättenbehörde hat allen Gastronomen einen Leitfaden zukommen lassen.