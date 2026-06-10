Fußball-WM in Stuttgart: Die Wirte bereiten sich auf die Fußballfreunde vor

Bald geht's los. Allerorten stehen Leinwände und Bildschirme. Die Wirte hoffen auf ein erfolgreiches deutsches Team. Und ärgern sich über strikte Regeln.

Das berühmt-berüchtigte Stadtbild, es hat sich noch nicht geändert. Wenig ist zu merken, dass am Donnerstag in den USA, Kanada und Mexiko die Fußball-WM anfängt. In den Supermärkten gibt es an den Kassen schwarz-rot-goldenen Tand, bei Breuninger in der Karlspassage stehen Puppen mit Nationaltrikots. Ansonsten? Fehlanzeige. Man scheint das Turnier über sich ergehen zu lassen. Mal gucken, was kommt. Doch für eine Branche gilt das nicht, die Gastronomie.

Die Wirte haben allüberall die Fernseher und Leinwände ausgepackt, technisch aufgerüstet, in der Hoffnung auf eine erfolgreiche deutsche Mannschaft und gutes Wetter. Auf dass die Leute Spaß an der WM bekommen, zusammenhocken wollen - und essen und trinken. Bei der Famile Merz im Biergarten ist ein Zelt gewachsen, um den Launen des schwäbischen Frühlings zu trotzen. Ein Dach für 800 Leute, 2000 insgesamt finden Platz im Biergarten, sagt Katharina Merz. In Ermangelung eines Public Viewings ist ihr Biergarten im Schlossgarten wohl der Ort, der die meisten Menschen zum Fußballschauen anzieht.

Im Biergarten können 2000 Leute schauen

Wenn Deutschland spielt, ist es voll. Aber auch die Brasilianer der Region haben den Ort entdeckt. Doch die drei Gruppenspiele der Brasilianer beginnen alle mitten in der Nacht, frühstens in der Ausscheidungsrunde kann die brasilianische Gemeinde zum Fußballschauen im Biergarten vorbeikommen. Sie zeigen alle Spiele, die vor Mitternacht angepfiffen werden, bis 1 Uhr dürfen sie ihren Biergarten offen haben. Eigentlich ist eine Beschallung im Außenbereich nicht zulässig, die die WM gilt eine Ausnahme. Allerdings darf man nicht länger draußen bewirten, als in der Gaststättenerlaubnis festgelegt. Darauf hat die Stadt nochmals hingewiesen.

In der Alten Schule in Gablenberg liegt sonst der Fokus auf dem VfB. Doch die WM wird natürlich auch gezeigt. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Was für Marcel Ködderitzsch ein Problem darstellt. Der Geschäftsführer der Alten Schule in Gablenberg darf seinen Biergarten bis 23 Uhr betreiben. Was nun bedeutet, dass er die beiden Spiele der Deutschen gegen die Elfenbeinküste und Ecuador nicht draußen zeigen kann, sie sind erst gegen 23.45 Uhr zu Ende. „Ich kann die Leute ja nicht die erste Hälfte draußen gucken lassen und dann reinbitten“, sagt er. „Ich hätte da auf Kulanz und eine Ausnahme gehofft“, sagt er, „das hätte uns Wirten wirklich geholfen.“ Und wenn es schon kein Public Viewing gebe, hätte es den Leuten die Chance gegeben, bei schönem Wetter draußen zu gucken. Und wie bei ihm sei es ja auch bei den Kollegen, „wir wollen ein gutes Verhältnis zur Nachbarschaft, alleine deshalb schauen wir, dass sich der Lärm im Rahmen hält.“ Was die Gaststättenbehörde auch fordert: „Die Lautstärke ist nach 22 Uhr so einzustellen, dass die Anwohnenden nicht belästigt werden.“

Das Spiel am Sonntag gegen Curacao immerhin kann er zeigen, das fängt um 19 Uhr an. Und in der K.O-Runde muss er hoffen, dass die Deutschen dann um 21 Uhr anfangen. Denn dann ist der Andrang groß, die Briten kommen zwar auch, aber wenn die Deutschen spielen, dann wird es voll.

„Ein gesundes Miteinander hier in der Stadt ist uns wichtig“, betont David Blanco del Rio vom Classic Rock Café, das in unmittelbarer Schlossplatz- und Theodor-Heuss-Straßen-Nähe und damit quasi in bester Stuttgarter WM-Lage liegt. Gemeinsam mit Dehoga und betroffenen Ämtern habe man sich also zur Umsetzung der zur WM geltenden Regeln Gedanken gemacht. Sämtliche Spiele, die während der regulären Öffnungszeiten des Classic Rock Cafés laufen, werden gezeigt, Deutschland-, Spanien- und Kroatien-Spiele gar in großem Stil mit zwei Leinwänden und fünf Fernsehern.

„Spiele, die nach Mitternacht enden, werden nicht draußen gezeigt“, sagt der Gastronom. Sollte es durch Verlängerungen zwei, drei Minuten länger werden, würde nicht sofort der Saft abgedreht werden, grundsätzlich herrsche aber immer das Gesetz der Vernunft: Auch wenn es ums Classic Rock herum seines Wissens keine lärmempfindlichen Nachbarn gäbe, habe man keinesfalls vor rücksichtslos irgendwelche Grenzen auszureizen. Das gilt auch für den Biergarten der Gebrüder Blanco del Rio, den Schwabengarten in Leinfelden-Echterdingen.

„Auch da wollen wir unsere gute Nachbarschaft nicht gefährden“, sagt Blanco del Rio. Deutschland-Spiele und alle, die um 23 Uhr zu Ende sind, werden draußen gezeigt, alle anderen interessanten Spiele, die länger gehen – etwa das Spiel Kroatien gegen England – sind im Inneren, in der Almhütte, zu sehen. „Falls doch etwas sein sollte, haben die Nachbarn unsere Handynummer.“