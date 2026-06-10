Fußball-WM in Stuttgart: Die Wirte bereiten sich auf die Fußballfreunde vor

Bald geht's los. Allerorten stehen Leinwände und Bildschirme. Die Wirte hoffen auf ein erfolgreiches deutsches Team. Und ärgern sich über strikte Regeln.
Das berühmt-berüchtigte Stadtbild, es hat sich noch nicht geändert. Wenig ist zu merken, dass am Donnerstag in den USA, Kanada und Mexiko die Fußball-WM anfängt. In den Supermärkten gibt es an den Kassen schwarz-rot-goldenen Tand, bei Breuninger in der Karlspassage stehen Puppen mit Nationaltrikots. Ansonsten? Fehlanzeige. Man scheint das Turnier über sich ergehen zu lassen. Mal gucken, was kommt. Doch für eine Branche gilt das nicht, die Gastronomie.