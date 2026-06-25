Fußball-WM in Stuttgart: Werden um Mitternacht die Bildschirme im Freien abgeschaltet?

Das Sechzehntelfinale der deutschen Mannschaft am Montag endet nach 24 Uhr. Eine Übertragung im Freien ist da in Stuttgart verboten. Die Polizei steckt in der Zwickmühle.
Ein bisschen Fußballfieber macht sich breit. Auch wenn die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA manchen kalt lässt und andere durch die Anstoßzeiten verprellt, die nach deutscher Zeit häufig mitten in der Nacht liegen. Doch es zeigt sich: Zumindest bei den Spielen mit deutscher, kroatischer oder bosnischer Beteiligung ist auch in Stuttgarts Gastronomie einiges los. Gerade bei dem hochsommerlichen Wetter der vergangenen Tage, das Übertragungen im Freien auch noch nachts angenehm macht.