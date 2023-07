1 Wie hier im Jahr 2014 sollen die Fans auch jetzt wieder im Marbacher Bootshaus bei der WM mitfiebern können. Foto: Archiv (Werner Kuhnle

Mit wildfremden Menschen einen Sieg bejubeln oder kollektiv in einem Meer aus Tränen versinken. Mannschaften mit lauten Zurufen anfeuern und lauffaule Spieler gemeinsam zusammenfalten: all das gehört zum Public Viewing dazu und macht den Reiz des Rudelguckens aus. Allerdings werden solche Großveranstaltungen zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Kreis Ludwigsburg wohl rar gesät sein – oder, zumindest von kommunaler Seite aus, überhaupt nicht stattfinden. Städte wie Ludwigsburg, Kornwestheim oder Marbach winken jedenfalls schon ab: Wir organisieren keine derartigen Events zur WM, zu der am 20. November der Anpfiff erfolgen soll, lautet der einhellige Tenor.