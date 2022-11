WM 2022 in Katar Was bedeutet die One Love Binde?

Die Fußball-Weltverband (Fifa) sorgt mit dem Verbot der One-Love-Kapitänsbinde bei der WM in Katar für Empörung und Ärger. Wegen angedrohter Sanktionen verzichten die beteiligten Länder auf die Botschaft am Arm. Was steckt hinter der Bedeutung dieser Binde?