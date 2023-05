Einblick in die umstrittenen Arenen in Katar

1 Das Stadion 974 in Ras Abu Aboud: 974 Schiffscontainer bilden das Rund, das nach dem Turnier wieder vollständig abgebaut werden soll. Foto: privat

Kornwestheim/Katar - Kay Habermaier ist so etwas wie ein wandelndes Fußball-Lexikon. Fragt man den 54-jährigen Kornwestheimer nach Daten zum runden Leder, weiß er Bescheid – egal ob englische Premier League, spanische Primera Division oder deutsche Bundesliga. Auch in Sachen WMist sein Wissen fast unermesslich. Das muss es auch sein, denn der Weltfußball ist Kay Habermaiers Job. Er ist Business Development Manager bei einer Firma aus Emmerich am Rhein (Nordrhein-Westfalen), die die Arenen für die anstehende Fußball-WM in Katar vor allem mit Edelstahlgeländern beliefert hat. Die Bauteile wurden von örtlichen Unternehmen angebracht.