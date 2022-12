Viertelfinale der Fußball-WM 2022 in Katar

19 Borna Sosa fehlte wegen einer Krankheit im Achtelfinale, für das Viertelfinale ist er wohl wieder eine Option. Foto: imago/Joel Marklund

Am Freitag starten die Viertelfinalspiele bei der Fußball-WM in Katar. Auch die Fußball-Bundesliga ist noch vertreten – mit diesen Spielern.















Acht Mannschaften sind noch dabei bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. An diesem Freitag und Samstag ermitteln sie in den Viertelfinalspielen die Halbfinalteilnehmer. Die Kroaten fordern die Brasilianer heraus (Freitag, 16 Uhr), die Niederlande bekommt es mit Argentinien zu tun (Freitag, 20 Uhr). Das Überraschungsteam aus Marokko trifft auf Portugal (Samstag, 16 Uhr), und die Engländer fordern den Titelverteidiger Frankreich heraus (Samstag, 20 Uhr).

Die deutsche Mannschaft hat sich längst aus dem Turnier verabschiedet. Mit dabei ist allerdings noch: die deutsche Fußball-Bundesliga.

Borna Sosa ist der einzige verbliebene VfB-Spieler

Lediglich eines der acht Teams im Viertelfinale hat keinen Spieler in seinen Reihen, der bei einem Verein der deutschen Fußball-Oberklasse unter Vertrag steht. Es sind die Brasilianer.

Alle anderen Mannschaften haben mindestens einen Bundesligaprofi mit in ihrem Kader. Die Franzosen und die Kroaten stellen jeweils das größte Bundesliga-Kontingent, für Kroatien spielt in Borna Sosa auch der einzige Spieler des VfB Stuttgart, der noch im Turnier vertreten ist.

