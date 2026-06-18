Fußball-WM: Ghana feiert Last-Minute-Sieg gegen Panama

Panama ist erst zum zweiten Mal nach 2018 bei einer WM am Start. Zum Auftakt dürfen die Mittelamerikaner lange auf den ersten Punkt hoffen. Doch am Ende jubelt Ghana.
Toronto - Im strömenden Regen von Toronto hat Caleb Yirenkyi Ghana gegen WM-Außenseiter Panama mit seinem späten Treffer vor einer Auftakt-Blamage bewahrt. Der 20-Jährige traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum glücklichen 1:0 (0:0) für Ghana, das über weite Strecken enttäuschte. Der tapfere Fußball-Zwerg aus Panama muss damit weiter auf seinen ersten Punkt bei einer Fußball-Weltmeisterschaft warten. Für Panama ist es nach 2018 die zweite WM-Teilnahme.