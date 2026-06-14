Fußball-WM: Für die Türkei stehen die Fans früh auf - fürs Public Viewing um 6 Uhr

Das Auftaktspiel der Türkei gegen Australien raubt den türkischen Fußballfans nicht nur die Nerven, sondern auch den Schlaf. Bei Türkspor Stuttgart wird gemeinsam geschaut.
Ziemlich fassungslos starren alle in den Fernseher. „Das gibt es doch nicht“, sagt einer der Zuschauer, als das zweite Tor für Australien fällt. Manche reiben sich die Augen. Um 5 Uhr sind sie schließlich aufgestanden, um das Auftaktspiel der türkischen Mannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft im kanadischen Vancouver anzuschauen.