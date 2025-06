Fußball: WM-Flop droht: Bayern-Stars auf gepackten Koffern

3 Jamal Musiala zieht eine Musikbox auf den Trainingsplatz. Gegen Flamengo soll der Bayern-Star auf dem Platz für die Musik sorgen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Jetzt müssen die Münchner Profis und auch ihr Trainer liefern. Gegen Brasiliens aktuell beste Mannschaft soll der Weg in ein großes Viertelfinale weitergehen. Ansonsten droht ein Debatten-Sturm.











Link kopiert



Orlando - Riesiger WM-Flop? Oder ab in ein Giganten-Viertelfinale? Zum Start in die K.o.-Phase steht der FC Bayern als selbst ernannter Titelanwärter bei der Club-WM am Scheideweg zwischen Aufbruch und Abgrund. Am besten bringt die kritische Ausgangslage mal wieder der turniererfahrene Thomas Müller auf den Punkt, für den das Achtelfinale gegen CR Flamengo schon zum letzten Spiel im Trikot des deutschen Fußball-Meisters geraten könnte.