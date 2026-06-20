Zweites Spiel, erster Sieg. Der Rekordweltmeister wird seiner Favoritenrolle gegen Haiti gerecht. Matheus Cunha glänzt als Torjäger. Für den Underdog aus der Karibik ist das Turnier bald vorbei.
Philadelphia - Brasilien tanzt wieder - und ein früherer Leipziger und Herthaner ist mittendrin. Angeführt von Ex-Bundesliga-Profi Matheus Cunha und Offensiv-Superstar Vinícius Júnior hat die Seleção ihren ersten Sieg bei dieser Fußball-WM gefeiert. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Marokko bezwangen die Brasilianer den karibischen Außenseiter Haiti mit 3:0 (3:0).