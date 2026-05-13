Fußball-WM: Deutsche Fußballer bekämen bei WM-Titelgewinn Rekordprämie

DFB-Geschäftsführer Rettig verrät nur so viel: Wird Deutschland Weltmeister, dann erhält jeder Spieler mehr als 400.000 Euro. Wie viel genau, sagt er nicht - wegen vieler Unwägbarkeiten.
Düsseldorf - Der Deutsche Fußball-Bund wird nach Aussage seines Sport-Geschäftsführers Andreas Rettig vor der Weltmeisterschaft diesmal keine konkreten Zahlen als stufenweise Prämien für die Nationalspieler nennen. Das sagte Rettig am Dienstagabend am Rande einer Veranstaltung des Heimatvereins "Düsseldorfer Jongens".