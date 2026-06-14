Die Seleção wird beim kniffligen WM-Auftakt gegen Marokko wie erwartet gefordert. Ein potenzieller Bayern-Einkauf trifft für den Afrikameister - dann schlägt Brasiliens Offensivstar sehenswert zurück.
East Rutherford - Ein Traumtor von Vinícius Júnior hat Rekordtitelträger Brasilien vor einem Fehlstart in die Fußball-Weltmeisterschaft bewahrt. Der Offensivstar von Real Madrid erzielte beim 1:1 (1:1) gegen Marokko in East Rutherford in der 32. Minute den Ausgleich. Der vom FC Bayern umworbene Ismael Saibari hatte Afrikameister Marokko zuvor in Führung gebracht (21.).