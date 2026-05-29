Fußball WM: Check24-Trikot oder ein „Loddar“-Shirt vom Edeka?

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wirft ihre Schatten voraus, und im Supermarkt hat das Fußballfieber begonnen. Am Mittwoch, 27. Mai, verschenkte der Lebensmitteleinzelhändler Edeka ab einem Einkaufswert von 50 Euro ein „exklusives Deutschland-Fan-Shirt“. Und in manchen Filialen läuft das Angebot noch weiter. „Unsere rund 3.200 selbstständigen EDEKA-Kaufleute entscheiden frei über Ihre unternehmerischen Tätigkeiten, so natürlich auch über den Umgang mit vereinzelten Restbeständen der Fan-Shirts“, teilte eine Sprecherin mit.

Kaum war die Aktion auf Social Media angekündigt, ging allerdings der digitale Vorhang auf – und es hagelte Spott zur etwas simplen Gestaltung des Trikots. Nicht alle finden das Design gelungen, doch es soll auch Fans geben. Lange Schlangen blieben am Mittwochmorgen bei Edeka allerdings aus, zumindest bei einer Stichprobe in einer Böblinger Filiale.

Die beliebten Check24-Trikots von der Heim- EM 2024 werden in leicht variierter Version neu aufgelegt. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Edeka im Wettstreit mit Check24-Trikot

Dass Edeka ausgerechnet jetzt auf ein Gratis-Shirt setzt, kommt nicht von ungefähr – allerdings hat die Marketing-Abteilung wohl die Rechnung teilweise ohne den Erfinder des Hypes gemacht. Denn das Vergleichsportal Check24 lässt den legendären Trikot-Hype von der EM 2024 pünktlich zur Weltmeisterschaft 2026 wieder aufleben.

Cleanes Deutschland-Design: So sieht die neue WM-Variante von Check24 aus. Foto: Check24/mic/Nano Banana Pro

Während Edeka einen Mindesteinkaufswert von 50 Euro verlangt, haut Check24 parallel über sein In-App-Tippspiel zwei Millionen Deutschland-Trikots komplett kostenlos und versandkostenfrei raus – dieses Mal in Kooperation mit Fila. Für Edeka ist das der denkbar härteste Konkurrenzkampf: Während die Supermarktkette für ihr Design auch Häme kassiert, zeigt sich die Tippspiel-App mit der bewährten Gratis-Taktik wieder treffsicher.

Check 24: Trikot nur mit App und gegen persönliche Daten

Doch so sehr das Design von Check24 bei der EM 2024 auch gelobt wurde: Verbraucherschützer schlagen wieder Alarm und erinnern an die alte Internet-Weisheit: „Wenn ein Produkt nichts kostet, bist du selbst das Produkt.“ Um das Fila-Trikot abzustauben, müssen Nutzer zwingend die Check24-App installieren, ein Kundenkonto anlegen und am WM-Tippspiel teilnehmen.

Die Kritik der Experten wiegt schwer: Das Portal sammelt über diesen Hebel im großen Stil wertvolle, verifizierte Handynummern, Mail-Adressen und Nutzerprofile. Zwar lässt sich die Einwilligung zur Datennutzung für spätere Werbezwecke (etwa für Versicherungen oder Stromtarife) im Nachgang widerrufen oder das Konto wieder löschen, doch der Konzern hat die wertvollen Leads erst einmal im System.

Die Verbraucherzentralen raten daher dringend dazu, die Datenschutzbestimmungen vor dem Klick genau zu prüfen und sich bewusst zu machen, dass man das „Gratis“-Shirt letztlich mit Daten bezahlt.

Edeka-Milchmädchenrechnung mit Lothar Matthäus

Bewerben ließ Edeka das offizielle DFB-Lizenzprodukt unter anderem von Fußball-Legende Lothar Matthäus in einem Instagram-Clip. Um den Kunden den Mindesteinkaufswert von 50 Euro schmackhaft zu machen, bediente sich das Social-Media-Team dem Internet-Trend „Girl Math“ (also dem augenzwinkernden Schönrechnen von Ausgaben): Ein normales Trikot koste schließlich an die 90 Euro, den Wocheneinkauf müsse man ohnehin machen – wer also für 50 Euro Lebensmittel holt und das Shirt dazu bekommt, macht nach Adam Riese eigentlich Gewinn.

Logisch? Oder vielleicht einfach frauenfeindlich. Als ob Rechenfähigkeiten etwas mit dem Geschlecht zu tun hätten. Allerdings spielt die Werbung durchaus humorvoll mit dem etwas naiven Image von Lothar Matthäus alias „Loddar“.

„Shirt ist nicht hübsch“: Netz lästert über Edeka

Die Community im Netz ließ sich von der charmanten Milchmädchenrechnung allerdings nur bedingt einlullen. Während das Shirt stolz das offizielle DFB-Partnerlogo präsentiert, stößt das Design im Edeka-Look mit Herz-Motiven und einer großen, schwarzen „26“ auf der Rückseite auf sehr gemischte Reaktionen.

Unter den Werbevideos sammelten sich schnell kritische Kommentare, die deutlich mehr Likes abgriffen als Vorfreude-Postings zur WM:

„Das Shirt ist nicht hübsch“, urteilte ein Nutzer trocken und sprach damit offenbar vielen aus der Seele.

„Billige Werbung und auch noch schlecht“, hieß es an anderer Stelle.

„Produktionskosten vom Shirt: 3 Euro“, ätzte ein weiterer User über die Qualität.

„Ugly Chic“ oder Datenfalle von Check 24?

Unter dem Strich könnte ein 50-Euro-Einkauf indes günstiger kommen als eine Datenfalle, die einen nach der WM mit ganz viel Produktwerbung beglückt. Und über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Manche schwören ja auf „Ugly Chic“, etwa mit bewusst auffällig hässlich gehaltenen Weihnachtsklamotten...