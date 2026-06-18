Das erste Tor vorbereitet, das zweite selbst erzielt. Luis Díaz vom FC Bayern hat WM-Neuling Usbekistan fast im Alleingang bezwungen.
Mexiko-Stadt - Bayern-Profi Luis Díaz hat Kolumbien vor einer kleinen Blamage gegen WM-Neuling Usbekistan bewahrt. Der 29-Jährige bereitete beim 3:1 (1:0) im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt den ersten Treffer seiner Mannschaft durch Daniel Muñoz (40. Minute) vor, das zweite Tor erzielte er selbst in der 65. Minute. Zudem traf Jaminton Campaz tief in der Nachspielzeit. Die Usbeken hatten durch Abbosbek Fayzullaev zwischenzeitlich ausgeglichen (60.).