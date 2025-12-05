Julian Nagelsmann fiebert der WM-Auslosung entgegen – und trifft auf US-Sportlegenden wie Tom Brady und Shaquille O’Neal. Was den Bundestrainer an Amerikas Sportkultur so fasziniert.
Washington - Kurz vor der WM-Auslosung hat Julian Nagelsmann sein großes Faible für die Sport-Kultur in Amerika geäußert. "Mich verbindet mit den Gastgeberländern vor allem die große Begeisterung für den Sport und für seine Athleten. Sport ist dort tief in der Gesellschaft verankert und wird intensiv gefördert", sagte der Bundestrainer vor der Loszeremonie für die Fußball-WM 2026 am heutigen Freitag (18.00 Uhr/MEZ) in Washington der Deutschen Presse-Agentur.