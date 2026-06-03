Für die DFB-Auswahl um Trainer Julian Nagelsmann beginnt ihr amerikanischer Traum. Dabei kämpft das Team auch mit den äußeren Umständen.
Bei der Passkontrolle nach der Einreise mussten sich Julian Nagelsmann und seine Nationalspieler noch ein wenig in Geduld üben - nach der Ankunft von Nachzügler Kai Havertz und der ersten Nacht im Nobelhotel in Chicago aber legten sie richtig los. Der Bundestrainer bat seine Mannschaft am Mittwoch um 18.00 Uhr Ortszeit auf das Gelände von MLS-Klub Chicago Fire zu einem Geheimtraining, die Akklimatisierung soll schließlich so schnell wie möglich erfolgen.