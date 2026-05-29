Lionel Messi hat lange mit der Entscheidung gewartet, ob er seine sechste WM spielen wird - und ist nun auch noch leicht angeschlagen. Kann der Kapitän Argentinien erneut zum WM-Titel führen?
Ezeiza - Der aktuell leicht angeschlagene Lionel Messi führt wie erwartet Titelverteidiger Argentinien als Kapitän bei der Weltmeisterschafts-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko an. Der Fußball-Superstar hatte seine sechste WM-Teilnahme lange offen gelassen. Wenige Tage nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im letzten Spiel von Inter Miami vor der WM gab Nationaltrainer Lionel Scaloni nun den argentinischen Kader bekannt - mit Messi. "Unsere 26 Krieger, die den Weltmeistertitel verteidigen werden", schrieb der Verband bei der Verkündung des Kaders in sozialen Medien.