Fußball-WM 2026: Wo schlafen die Stars? Die WM-Quartiere im Überblick

Wo schlafen die Stars? Die WM-Quartiere im Überblick

1 Das deutsches WM-Quartier in North Carolina. Foto: The Graylyn Estate via DFB/dpa

Am 11. Juni startet die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Hier finden Sie die Quartiere aller 48 Teams aufgelistet.











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Bei der Fußball-WM der Superlative schlagen die Teilnehmer ihre Quartiere in allen drei Gastgeberländern auf. 39 Mannschaften richten sich in den USA ein, sieben in Mexiko und zwei in Kanada. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzt auf das Trainingsgelände der Wake Forest University in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina, wo die Nationalmannschaft im feudalen Graylyn Estate logiert.