Fußball-WM 2026: Wo Fans im Remstal die WM gemeinsam erleben können

Die deutsche Mannschaft startet am Sonntag ins Turnier. Wer nicht allein vor dem Fernseher sitzen möchte, hat mehrere Optionen.
Noch sind die Leinwände dunkel, die Fahnen eingerollt und die Fantrikots ordentlich im Schrank verstaut. Doch die Spannung steigt. Mit dem Eröffnungsspiel an diesem Donnerstag (Mexiko gegen Südafrika) beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Gute fünf Wochen lang wird sich die Aufmerksamkeit von Millionen Fußballfans auf die andere Seite des Atlantiks richten – und auch im Rems-Murr-Kreis wächst die Vorfreude auf das größte Sportereignis des Jahres.