Fußball-WM 2026: Wo Fans im Remstal die WM gemeinsam erleben können

Die deutsche Mannschaft startet am Sonntag ins Turnier. Wer nicht allein vor dem Fernseher sitzen möchte, hat mehrere Optionen.

Noch sind die Leinwände dunkel, die Fahnen eingerollt und die Fantrikots ordentlich im Schrank verstaut. Doch die Spannung steigt. Mit dem Eröffnungsspiel an diesem Donnerstag (Mexiko gegen Südafrika) beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Gute fünf Wochen lang wird sich die Aufmerksamkeit von Millionen Fußballfans auf die andere Seite des Atlantiks richten – und auch im Rems-Murr-Kreis wächst die Vorfreude auf das größte Sportereignis des Jahres.

Besonders gespannt dürften viele Fans auf den Sonntag blicken. Dann startet die deutsche Nationalmannschaft in das Turnier. Um 19 Uhr trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Curaçao. Es ist das erste Pflichtspiel auf dem Weg zum erhofften fünften Stern – und für viele Anhänger der eigentliche Beginn der Weltmeisterschaft. Die weiteren Vorrundenspiele gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni sowie gegen Ecuador am 25. Juni werden jeweils um 22 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

Deutschlands Vorrundenspiele bei der WM 2026

Sonntag, 14. Juni, 19 Uhr: Deutschland – Curaçao

Samstag, 20. Juni, 22 Uhr: Deutschland – Elfenbeinküste

Donnerstag, 25. Juni, 22 Uhr: Ecuador – Deutschland

Musiala, Wirtz & Co spielen in der Vorrunde zweimal erst ab 22 Uhr. Foto: Fabian Strauch/dpa

Wer die Partien nicht allein vor dem heimischen Fernseher verfolgen möchte, findet entlang des Remstals mehrere Möglichkeiten zum gemeinsamen Mitfiebern. Wie der Verein Remstal Tourismus mitteilt, laden Gastronomen, Veranstalter und Weingüter während des Turniers zum Public Viewing ein. Damit setzen sie bewusst auf Gemeinschaftserlebnisse in einer Weltmeisterschaft, die wegen der Zeitverschiebung deutlich weniger publikumsfreundlich daherkommt als die Heim-EM vor zwei Jahren.

Hier kann man gemeinsam WM-Spiele verfolgen

In Schmieg's Stadtbiergarten im Fellbacher Rathausinnenhof stehen die Deutschland-Spiele im Mittelpunkt. Darüber hinaus sollen weitere Begegnungen gezeigt werden, sofern sie in die Öffnungszeiten fallen oder spätestens um 20 Uhr beginnen. Zwischen Bierbänken, schattigen Plätzen und frisch gezapften Getränken soll dabei jene Atmosphäre entstehen, die viele Fans an großen Turnieren besonders schätzen: gemeinsam jubeln, gemeinsam leiden und nach dem Abpfiff noch lange über Chancen, Fehlentscheidungen und mögliche Turnierverläufe diskutieren.

Fußball und Weinkultur verbindet das Weingut Kuhnle in Weinstadt-Strümpfelbach . Dort werden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft auf mehreren Großbildleinwänden und Fernsehern übertragen. Bereits vor dem Anpfiff wartet eine Bewirtung mit Stadionklassikern, Weinen aus eigener Produktion, Weincocktails, Bier und alkoholfreien Getränken. Die Zahl der Plätze ist begrenzt – ein Hinweis darauf, dass die Verantwortlichen durchaus mit großem Interesse rechnen.

Auch in Urbach rollt der Ball zumindest auf den Bildschirmen. Das M1 lädt zum Public Viewing auf dem Marktplatz ein. Die Deutschland-Spiele werden auf zwei großen Fernsehgeräten gezeigt, dazu gibt es spezielle Food-Angebote. Die offene Atmosphäre mitten im Ortszentrum dürfte vor allem spontane Besucher anziehen.

Fußball-Stimmung im unteren Remstal

Besondere Fußballstimmung verspricht der Lorcher Löwenmarkt knapp hinter der Grenze zum Ostalbkreis. Im Rahmen des Stadtfestes wird am 20. Juni die Begegnung Deutschland gegen die Elfenbeinküste auf dem Oriaplatz übertragen. Wenn um 22 Uhr angepfiffen wird, treffen Festbetrieb und Fußballfieber aufeinander.

Zu den größten WM-Angeboten der Region zählt die Fan-Zone am Remsstrand in Schwäbisch Gmünd . Die GS Gastronomie verwandelt das Areal ab dem 11. Juni in einen Treffpunkt für Fußballfans. Gezeigt werden die Deutschland-Spiele sowie alle weiteren Begegnungen, die vor Mitternacht beendet sind. Eine XXL-LED-Leinwand, Lounge-Bereiche, Palmen, Cocktails und DJ-Musik sollen dabei für Urlaubsstimmung sorgen.

Wer Fußball lieber etwas exklusiver verfolgen möchte, kann auf die Rooftop-Terrasse des Restaurants Charles im Hotel am Remspark ausweichen. Dort werden die Spiele der deutschen Mannschaft mit Blick über die Dächer Schwäbisch Gmünds übertragen. Snacks, kühle Getränke und die besondere Kulisse sollen den Fußballabend abrunden.

Hoffnung auf volle Plätze trotz später Anpfiffe

Die Public-Viewing-Angebote entstehen allerdings unter schwierigeren Bedingungen als bei früheren Turnieren. Wegen der Austragung in Nordamerika liegen viele Anstoßzeiten tief am Abend oder sogar in der Nacht. Das Institut der deutschen Wirtschaft geht deshalb davon aus, dass die wirtschaftlichen Effekte der Weltmeisterschaft für Gastronomie und Handel deutlich geringer ausfallen als bei Turnieren mit Spielen zur klassischen Feierabendzeit.

Zwar rechnen die Experten bundesweit mit zusätzlichen Umsätzen in Millionenhöhe. Gleichzeitig erwarten sie aber, dass viele Fans die Begegnungen lieber im Wohnzimmer verfolgen werden. Gerade Vorrundenspiele unter der Woche könnten für Gastwirte zur Herausforderung werden. Hinzu kommen zusätzliche Kosten für Technik, Personal sowie Lizenz- und Übertragungsrechte.

Fans und Gastronomen setzen auf Weiterkommen der Deutschen

Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband verweist darauf, dass Public-Viewing-Angebote sorgfältig kalkuliert werden müssen. Ob sich der Aufwand lohnt, hängt letztlich von mehreren Faktoren ab: vom Wetter, von der allgemeinen Fußballbegeisterung – und nicht zuletzt vom Abschneiden der deutschen Mannschaft.

Genau darin liegt jedoch die Hoffnung vieler Veranstalter. Die Erfahrung früherer Weltmeisterschaften zeigt, dass die Begeisterung mit jedem Erfolg wächst. Gewinnt Deutschland zum Auftakt gegen Curaçao, dürften auch die Plätze vor Leinwänden und Bildschirmen voller werden. Zwischen Fellbacher Biergarten, Weinstädter Weinberg, Urbacher Marktplatz und Gmünder Remsstrand könnte die WM dann doch noch für jene besonderen Sommerabende sorgen, die Fußballfans lange in Erinnerung behalten – selbst wenn der Weg zum Anpfiff dieses Mal etwas länger durch die Nacht führt.