Fußball-WM 2026: Shakira, Madonna und BTS bei Halbzeitshow im WM-Finale

Erstmals wird es bei einem Endspiel einer Fußball-WM zwischen den Halbzeiten ein Showprogramm geben. Angekündigt sind Mega-Stars aus dem Pop-Geschäft.
Ein Star-Aufgebot soll beim Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft am 19. Juli auch für erstklassige Unterhaltung nach der ersten Hälfte sorgen. Die Pop-Ikonen Shakira (49) und Madonna (67) sowie die südkoreanische Band BTS werden bei der ersten Halbzeitshow in einem WM-Finale auftreten, als Kurator fungiert der Coldplay-Bandleader Chris Martin. Mit der Show sollen auch bis zu 100 Millionen Dollar für weltweite Bildungs- und Fußballprojekte gesammelt werden, wie der Weltverband FIFA mitteilte.