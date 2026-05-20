Die sich anbahnende Entscheidung für Manuel Neuer als WM-Torwart sei richtig, die Art der Kommunikation „eine Katastrophe“, findet Markus Babbel. Auch Joachim Löw äußert sich.

Ex-Europameister Markus Babbel hält das bevorstehende Nationalmannschafts-Comeback von Torwart Manuel Neuer für richtig - Bundestrainer Julian Nagelsmann kritisiert er dennoch scharf. „Die Art und Weise der Kommunikation ist halt einfach eine Katastrophe. Dieses Rumgeeiere von Beginn an, das macht einen halt verrückt an unserem Bundestrainer. Weil man sich klare Ansagen wünscht – und so geht es auch jedem Spieler“, sagte Babbel (53) im ran-Interview.

Unsere Empfehlung für Sie Torhüter des VfB Stuttgart Nübel fliegt zur WM – in einer besonderen Konstellation Der VfB-Schlussmann soll als Nummer drei für das Turnier in Nordamerika berufen werden – allerdings gibt es auf seiner Position wohl ein Novum in der Nationalmannschaft. Joachim Löw nahm Nagelsmann in Schutz. „Aus meiner Sicht weiß ich natürlich auch, dass ein Bundestrainer es auch schwer hat“, sagte der deutsche Weltmeister-Coach von 2014 bei RTL vor dem Anpfiff des Freiburger Europa-League-Finales. „Alle erwarten immer Entscheidungen, Kommunikation, aber es ist auch wichtig, dass man es den Spielern dann zuerst mitteilt.“

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Er wolle Nagelsmanns Entscheidungen nicht bewerten, sagte Löw weiter. „Ein Trainer trifft Entscheidungen nach dem, was er alles über zwei Jahre jetzt gesehen hat von der Mannschaft, von den einzelnen Spielern. Er weiß, was er erwarten kann oder was auch nicht.“

Babbel: „Aber mir kann doch jetzt keiner erzählen...“

Der 40-jährige Neuer sei „nach wie vor herausragend gut“, sagte der frühere Bayern-Profi Babbel, und die besten Spieler müssten auch zur WM fahren. „Aber mir kann doch jetzt keiner erzählen, dass Nagelsmann erst in der letzten Woche festgestellt hat: Hoppla, der Neuer ist ja wirklich gut drauf“, sagte Babbel.

Nagelsmann (38) wird bei einer Pressekonferenz auf dem DFB-Campus am Donnerstag (13.00 Uhr) die Kaderliste mit den 26 Spielern verkünden, mit denen er beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zum großen Titelangriff starten will.

Babbel: „Das kann doch keiner mehr ernst nehmen“

Babbel fühlt mit dem Hoffenheimer Torwart Oliver Baumann mit, der bei einer von Medien bereits als fix vermeldeten Neuer-Nominierung der große Verlierer wäre. „Baumann hat über 500 Bundesligaspiele bestritten und eine Top-Saison gespielt. Wenn ich dann trotzdem kein Vertrauen in ihn habe, dann weiß ich das schon vorher und nicht erst 14 Tage vor der Bekanntgabe“, sagte der ehemalige Trainer des VfB Stuttgart: „Was passiert denn, wenn sich Neuer nochmal verletzt? Dann ist Baumann doch gut genug? Das kann doch keiner mehr ernst nehmen.“

Dass Baumann, den Nagelsmann nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen ursprünglich als WM-Torwart auserkoren hatte, dem Vernehmen nach die vermutliche Rolle als Nummer zwei akzeptieren wolle, spreche für den Charakter des 35-Jährigen, so Babbel. „Ich hätte vermutlich anders reagiert und gesagt: Wenn du mir nicht vertraust, dann kannst du deinen Scheiß alleine machen.“