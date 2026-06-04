Fußball-WM 2026 regional: In Kanada sind die Menschen von einer WM-Euphorie weit entfernt

Die Leonberger Kerstin und Simon Kienitz haben zwei Jahre in Kanada gelebt und gute Kontakte ins Land eines der WM-Gastgeber. Dort ist die WM (noch) nicht angekommen.

Es hat nicht viel gefehlt, und Simon Kienitz würde seinen Zimmereibetrieb nicht in Rutesheim, sondern in Kanada betreiben. „Es war eine Hammer-Zeit, die wir in Kanada verbracht haben. Letztlich haben ein paar zu spät eingetroffene Dokumente und der Gedanke, dass die Kinder bei der Familie aufwachsen sollen, den Ausschlag für Deutschland gegeben“, verrät der 44-Jährige, der mit seiner Frau Kerstin 2010 und 2011 zwei tolle Jahre in der 9000-Seelen-Stadt Creston in British Columbia verbracht hat.

Auf die Idee kam das Paar, da ein kanadischer Zimmermann immer wieder nach Deutschland in Simon Kienitz‘ Ausbildungsbetrieb zum Arbeiten kam und nach Rücksprache anbot, dass beide doch in Kanada arbeiten könnten. Als Simon seinen Meister und Kerstin ihren Betriebswirt fertig hatten, nutzten beide die Chance für einen zweijährigen Abstecher in die Kleinstadt Creston am Fuße der Rocky Mountains knapp 15 Autominuten von der Grenze zur USA entfernt.

Arbeit bei einem deutschen Metzger

Während Simon in der Firma seines Bekannten Todd arbeitete, jobbte Kerstin erst bei einer Bäckerei und später bei einem deutschen Metzger. „Sie ist zum Dorfgespräch geworden“, erinnert sich Simon Kienitz. Immer wieder nahm sich das Paar die Freiheit, das Land zu erkunden. Ihre Reisen führten sie knapp an den Polarkreis nach Yukon und südlich bis San Francisco. Auch Calgary und vor allem Vancouver waren Reiseziele der Leonberger. Einmal im Monat genoss das Paar die große Freiheit des Campens. „Die Campingplätze in Kanada sind sehr weitläufig, manchmal sieht man nicht mal das Zelt seines Nachbarn“, erzählt Simon Kienitz.

Leben im Biber-Land: Simon und Kerstin Kienitz auf dem Alaska-Highway Foto: privat

Da nicht nur dort der Kontakt mit Bären und Pumas zum Alltag gehörte, machten beide den Jagd- und den Waffenschein. „Das hat geholfen, in Kanada gesellschaftlich in Kontakt zu kommen“, berichtet Simon Kienitz. Obwohl Waffen noch mehr verbreitet seien als in den USA, hätten sie sich vollkommen sicher gefühlt. „In Kanada sind die Haustüren nicht abgeschlossen, es herrscht eine große Willkommenskultur, die mit der liberalen Einwanderungspolitik des Landes zusammenhängt“, weiß Simon Kienitz.

Die komplett gegenteilige Haltung im Nachbarland nicht nur in diesem Punkt hat dazu geführt, dass die Kanadier auf US-Präsident Donald Trump nicht gut zu sprechen sind. Als Gastgeberländer der Fußball-WM mussten beide dennoch zusammenarbeiten. Die Vorfreude auf das Fußball-Highlight hält sich in Kanada bisher jedoch in Grenzen. „Todd hat uns erzählt, dass die Eishockey-WM und die Finalspiele im Stanley-Cup viel wichtigere Themen sind“, verrät Simon Kienitz. Todds Tochter, die in Calgary lebt, wusste bis vor vier Wochen noch gar nichts von der Fußball-WM.

Ein Ehepaar auf Achse: Die Leonberger erkundeten während ihrer Zeit in Kanada nicht nur die nähere Umgebung. Foto: privat

Nach Ansicht von Simon Kienitz kann dies auch damit zu tun haben, dass in Kanada nur in Toronto und Vancouver WM-Spiele stattfinden. „Kanadier sind grundsätzlich fußball-begeistert, wenn auch nicht fußball-verrückt“, haben Kerstin und Simon Kienitz erlebt. In den Pubs liefen Spiele der Champions League und der englischen Premier League, die Bolzplätze seien gut besucht. Thomas Müller, der mit den Vancouver Whitecaps das Finale der MLS erreichte, habe viel dazu beigetragen. Fußball sei in Kanada vor allem als Frauen- und Mädchensport anerkannt, die kanadische Frauennationalmannschaft um Rekordspielerin Christine Sinclair gehört zur erweiterten Weltspitze.

Fußball hat Zulauf in Kanada

Dass Fußball in Kanada immer mehr Zulauf hat, erklärt sich laut Simon Kienitz daraus, dass die Ausrüstung für die Nationalsportart Eishockey vergleichsweise teuer ist. Von einer WM-Euphorie wie in Deutschland sei das Land jedoch weit entfernt. „Todd war während der WM 2006 hier und völlig überrascht, dass bei einem Tor von Deutschland ein ganzer Ort zu schreien beginnt“, erinnert sich Simon Kienitz schmunzelnd.