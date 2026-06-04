Fußball-WM 2026 regional: In Kanada sind die Menschen von einer WM-Euphorie weit entfernt

Die Leonberger Kerstin und Simon Kienitz haben zwei Jahre in Kanada gelebt und gute Kontakte ins Land eines der WM-Gastgeber. Dort ist die WM (noch) nicht angekommen.
Es hat nicht viel gefehlt, und Simon Kienitz würde seinen Zimmereibetrieb nicht in Rutesheim, sondern in Kanada betreiben. „Es war eine Hammer-Zeit, die wir in Kanada verbracht haben. Letztlich haben ein paar zu spät eingetroffene Dokumente und der Gedanke, dass die Kinder bei der Familie aufwachsen sollen, den Ausschlag für Deutschland gegeben“, verrät der 44-Jährige, der mit seiner Frau Kerstin 2010 und 2011 zwei tolle Jahre in der 9000-Seelen-Stadt Creston in British Columbia verbracht hat.