Fußball-WM 2026: Mit Neuer und VfB-Quartett – der deutsche Kader im Überblick

Julian Nagelsmann nominiert den deutschen WM-Kader – mit Manuel Neuer als Rückkehrer. Vom VfB Stuttgart schaffen es vier Profis ins Aufgebot.
Die Würfel sind gefallen: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) bekanntgegeben. Bereits im Vorfeld war durchgesickert, dass der langjährige Stammtorhüter und frühere Kapitän Manuel Neuer ein spektakuläres Comeback im Nationaltrikot feiern wird – es ist die fünfte WM-Teilnahme für den Keeper des FC Bayern München.