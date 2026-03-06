Fußball-WM 2026: Mexiko stellt 100.000 Einsatzkräfte für Sicherheit bereit

Nach dem Tod eines Drogenbosses kam es im Co-Gastgeberland Mexiko zu Gewaltausbrüchen. Nun legt das Land ein umfassendes Sicherheitskonzept für die Fußball-Weltmeisterschaft vor.
Zwei Wochen nach den Gewaltausbrüchen nach der Tötung eines Drogenbosses hat Mitgastgeberland Mexiko seinen Sicherheitsplan für die Fußball-Weltmeisterschaft vorgelegt. Mehr als 100.000 Soldaten, Polizisten und private Sicherheitskräfte sowie Drohnen, Militärflugzeuge und Sprengstoffspürhunde sollen im Sommer für einen sicheren Ablauf des Wettbewerbs sorgen, wie die mexikanische Regierung ankündigte. Das Turnier richtet Mexiko gemeinsam mit den USA und Kanada aus.