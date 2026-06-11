In Katar wühlte die Debatte um die One-Love-Binde das deutsche Team zum WM-Start auf. Ex-Bundestrainer Klinsmann rät dazu, die Thematik diesmal anders zu regeln.
Der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann hat die deutsche Nationalmannschaft dazu aufgerufen, sich bei der Fußball-WM mit politischen Äußerungen zurückhalten. „Absolut nicht“ solle sich das Team um Kapitän Joshua Kimmich bei dem Turnier in Kanada, Mexiko und den USA politisch positionieren, sagte Klinsmann in der ARD-Talksendung „Maischberger“.