Fußball-WM 2026: Kap Verde und Spanien - beißen die Blauen Haie auch das Wunderkind?

Bei der Fußball-WM 2026 treten 48 Mannschaften an. Darunter sind Exoten und Favoriten – die in verschiedenen Gruppen direkt aufeinandertreffen. Zum Beispiel: Kap Verde und Spanien.
Noch nie haben an einer Fußball-Weltmeisterschaft so viele Teams teilgenommen wie in diesem Jahr. 48 Mannschaften sind bei, wenn am 11. Juni diese Mammut-WM eröffnet wird. Darunter sind alte Bekannte, aber auch Neulinge und solche, die als Fußball-Exoten gelten. In diversen Gruppen treffen sie direkt aufeinander. Wir schauen auf diese besonderen Konstellationen. Etwa jene in Gruppe H – mit Kap Verde und Spanien.