Fußball-WM 2026: Kap Verde und Spanien - beißen die Blauen Haie auch das Wunderkind?

Bei der Fußball-WM 2026 treten 48 Mannschaften an. Darunter sind Exoten und Favoriten – die in verschiedenen Gruppen direkt aufeinandertreffen. Zum Beispiel: Kap Verde und Spanien.

Noch nie haben an einer Fußball-Weltmeisterschaft so viele Teams teilgenommen wie in diesem Jahr. 48 Mannschaften sind bei, wenn am 11. Juni diese Mammut-WM eröffnet wird. Darunter sind alte Bekannte, aber auch Neulinge und solche, die als Fußball-Exoten gelten. In diversen Gruppen treffen sie direkt aufeinander. Wir schauen auf diese besonderen Konstellationen. Etwa jene in Gruppe H – mit Kap Verde und Spanien.

Die Nachricht war beim Blick auf die Details der spanischen Topmannschaften zwar keine echte Überraschung mehr. Wirkung hat sie dennoch entfaltet. Denn diese Tatsache ist ja auch schwer zu glauben. Das spanische Nationalteam reist erstmals in seiner Geschichte ohne einen Spieler von Real Madrid zu einer Fußball-Weltmeisterschaft. Was klingt wie eine Schwächung, ist eher der Tatsache geschuldet, dass die Stars der Königlichen bei der WM für andere Nationen antreten werden. Und: Von Schwäche zu reden, wäre mit Blick auf Spanier sowieso ein Fehler.

Das Team hat zwar 2022 in Katar schon nach dem Achtelfinale die Heimreise antreten müssen – im Anschluss an die Niederlage gegen Marokko. Nicht einmal zwei Jahre später gelang aber unter dem neuen Coach Luis de la Fuente der Gewinn der Europameisterschaft. Und es gibt zwar keine Real-Profis im aktuellen Aufgebot, dafür aber Ausnahmekönner en masse. Der Auffälligste: Lamine Yamal. Über den de la Fuente sagt: „Mit der Zeit merkt man, dass es sehr gute und schlicht außerirdische Spieler gibt. Lamine gehört zur zweiten Kategorie. Er wurde von Gott mit Talent gesegnet. Er ist ein großartiger Spieler.“ Der Spieler des FC Barcelona gilt gemeinhin als Wunderkind.

Mit dieser Bezeichnung würde er auch ganz gut in das Team des ersten WM-Gegners Spaniens passen. Denn die Mannschaft der Kapverdischen Inseln besteht im Grunde aus 26 Wunderkindern. Nicht, dass sie alle blutjung wären – Torhüter Vozinha ist bereits 40 Jahre alt –, aber dass die Blauen Haie 2026 an der Weltmeisterschaft teilnehmen, wird dann doch als zumindest kleines Fußball-Wunder eingestuft.

Erst seit 1975 sind die zehn Inseln vor dem afrikanischen Kontinent unabhängig, zuvor waren sie eine portugiesische Kolonie. Entsprechend jung ist auch die Nationalmannschaft, die erst seit 1979 offizielle Spiele bestreitet. Seitdem gab es zwar schon den einen oder anderen Achtungserfolg – etwa zwei Viertelfinalteilnahmen beim Afrika-Cup. In der Qualifikation für das Kontinentalturnier 2025 scheiterte die Mannschaft aber recht deutlich. Nicht nur Ägypten war zu stark, auch die Teams aus Botswana und Mauretanien waren es. Umso erstaunlicher also, was dem Team des Trainers Bubista in der WM-Qualifikation gelang.

Pedro Leitao Brito, genannt Bubista, hat Kap Verde als Trainer zur Fußball-WM geführt. Foto: IMAGO/Sports Press Photo

Schon aus den ersten neun Partien hatten die Blauhaie 20 Punkte mitgenommen, vor dem entscheidenden Spiel gegen Eswatini endete der Arbeitstag der Bevölkerung auf Staatsgeheiß bereits um 12 Uhr – damit alle die finale Partie (Anstoß 15 Uhr) verfolgen konnten. Die Maßnahme lohnte sich. Das Nationalteam gewann 3:0, das WM-Debüt war gesichert, Kamerun auf Platz zwei distanziert, und der Jubel kannte keine Grenzen mehr. Zumal der Erfolg ausgerechnet zum 50-Jahr-Jubiläum der Unabhängigkeit gelang.

Keeper Vozinha jubelte: „Ich habe seit meiner Kindheit von diesem Moment geträumt.“ Und Bubista, der stolze Trainer, ergänzte: „Es ist ein Sieg für das gesamte kapverdische Volk und vor allem ein Sieg für diejenigen, die für unsere Unabhängigkeit gekämpft haben.“ Seine Mannschaft, erklärte der Coach, spiele „mit Herz“. Das soll sie bei der WM gegen Spanien, Saudi-Arabien und Uruguay wieder tun.

Keiner spielt auf den Inseln

Denn an der Außenseiterrolle gibt es keine Zweifel. Allerdings stellen die Kapverdischen Inseln kein Team der komplett Namenlosen. Wie bei anderen Nationen auch, besteht der Kader aus zahlreichen Spielern, die lediglich ihre familiären Wurzeln im Zentralatlantik haben. Entsprechend wurden sie teils auch in Europa ausgebildet und stehen heute noch dort unter Vertrag.

Kapitän Ryan Mendez spielt in der Türkei, ebenso Wagner Pina, dessen Marktwert immerhin auf elf Millionen Euro taxiert wird. Wertvollster Akteur (15 Millionen Euro) ist Logan Costa, der mit dem FC Toulouse schon französischer Pokalsieger wurde und aktuell beim FC Villarreal unter Vertrag steht. In den U-Nationalmannschaften trat der Abwehrspieler noch für Frankreich an. Zur WM wurde er nach einer schweren Knieverletzung gerade rechtzeitig fit.

So wollen Costa und seine Blauen Haie – nicht zu verwechseln mit der Blauen Welle aus Curacao – in den USA weitere Fußball-Wunder erleben. Gerne auch gegen das Wunderkind.